В Ростовской области цены на бензин выросли до 165 рублей за литр
В Ростовской области цены на топливо продолжают стремительно расти. Утром 8 июля водители были шокированы новыми расценками: на АЗС у поворота на Мокрый Батай зафиксировали рекордный уровень стоимости горючего.
На частной заправке цена за литр бензина АИ‑92 достигла 165 рублей — это более чем на 25 % выше показателя конца июня, когда топливо стоило 130 рублей. АИ‑95 в тот день на станции не было, хотя ещё неделю назад его продавали по 140 рублей. Два варианта дизельного топлива оценивались в 105 и 125 рублей; при этом в конце июня ДТ стоило 97 и 125 рублей соответственно.
При этом на сетевых АЗС удаётся сохранять более сдержанный уровень цен. В Ростове стоимость АИ‑92 варьируется от 65,40 до 69 рублей, АИ‑95 — от 71,45 до 149 рублей, ДТ — от 76,70 до 79,11 рублей, а АИ‑100 — от 96,30 до 99,40 рублей. В других населённых пунктах региона расценки заметно выше. Водителям приходится непросто: нужно решать, экономить ли средства или всё‑таки заправить автомобиль, — и чаще всего выбор падает на второй вариант.
На фоне обострившегося топливного кризиса в поисковых сервисах растёт число запросов о том, как изготовить бензин в домашних условиях — об этом ранее сообщал портал Donday.