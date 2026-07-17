В Ростовской области цены на бензин приблизились к европейским и американским

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В Ростовской области сетевые АЗС стараются удерживать цены на бензин, а частные компании регулярно их повышают — в отдельных районах стоимость литра доходит до 175 рублей. Как выяснил портал Donday, цены на бензин приблизились к европейским и американским.На 15 июля цены на топливо в Ростовской области такие:АИ‑92 — 72,07 рубля за литр;АИ‑95 — 78,60 рубля;АИ‑98 и выше — 100,50 рубля;ДТ — 81,92 рубля.Стоимость топлива в регионе вплотную приблизилась к европейским показателям, а местами и превысила их. Так, в Страсбурге аналог АИ‑95 (E10) стоит около 1,9 евро (примерно 167 рублей), а европейский АИ‑98 — 1,98 евро (около 174 рублей). Дизельное топливо в ЕС обходится в 1,68–1,95 евро (147–170 рублей) за литр. Высокая стоимость в Европе во многом связана с налогами — акцизы и НДС могут составлять до 70% цены.В США ситуация иная: цены остаются существенно ниже европейских. Например, в Техасе:Regular (аналог АИ‑92) — около 68 рублей за литр;Midgrade (аналог АИ‑95) — примерно 77 рублей;Premium (аналог АИ‑98) — порядка 83 рублей.Ещё недавно бензин в России, в том числе в Ростовской области, был одним из самых дешёвых в мире. Сейчас же рост цен стал ощутимой нагрузкой для водителей.