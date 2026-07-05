В Ростовской области бывший детский сад продают за 3,3 млн рублей

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области на торги выставили здание бывшего детского сада. Информация о лоте опубликована на сайте «ГИС Торги».Объект находится на улице Береговой, 19а в селе Григорьевка Матвеево-Курганского района. Ранее в этом здании работал МБДОУ «Детский сад №41 «Аленушка». Строение ввели в эксплуатацию в 1962 году.Продавцом выступает муниципальное образование «Матвеево-Курганский район». Вместе с одноэтажным зданием детского сада продаются погреб, уборная, сарай и летняя кухня. Общая площадь помещений составляет 334,5 квадратных метра, а площадь земельного участка - 3 980 квадратных метров.Начальная стоимость лота составляет 3 384 000 рублей.Заявки на участие в торгах принимают до 31 июля. Аукцион запланирован на 5 августа.