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В Ростовской области будут судить бывшего бухгалтера Шолоховской районной больницы, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом стало известно 14 августа от региональной прокуратуры.По данным следствия, бывший бухгалтер летом 2021 года получила дважды деньги, предназначенные для хозяйственных нужд больницы. 49-летняя женщина использовала эти средства по своему усмотрению, что привело к ущербу для бюджета учреждения в размере более 50 тысяч рублей.Женщина была задержана. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В ведомстве сообщили, что в ходе следствия обвиняемая возместила ущерб, причиненный преступлением.Уголовное дело направили в суд.