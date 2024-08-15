Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области будут судить бывшего бухгалтера Шолоховской районной больницы

В Ростовской области будут судить бывшего бухгалтера Шолоховской районной больницы
В Ростовской области будут судить бывшего бухгалтера Шолоховской районной больницы, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом стало известно 14 августа от региональной прокуратуры.

По данным следствия, бывший бухгалтер летом 2021 года получила дважды деньги, предназначенные для хозяйственных нужд больницы. 49-летняя женщина использовала эти средства по своему усмотрению, что привело к ущербу для бюджета учреждения в размере более 50 тысяч рублей.

Женщина была задержана. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ведомстве сообщили, что в ходе следствия обвиняемая возместила ущерб, причиненный преступлением.

Уголовное дело направили в суд.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.