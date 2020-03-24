В Ростовской области будут применяться новые требования к оснащению детских площадок



Новые требования безопасности к оснащению детских площадок будут применяться в Ростовской области. Об этом сообщили 25 марта на заседании межведомственной комиссии по вопросам реализации мероприятий по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.



Требование о порядке оборудования, проектирования, монтажа, хранения, эксплуатации, производства, перевозки и утилизации игровых площадок вступило в силу с 1 ноября 2018 года. В документе сообщается, что новые правила к безопасности должны распространяться на объекты, впервые выпускаемые к обращению. Их проверкой должны будут заняться муниципальные образования.



- Оборудование и его элементы должны быть сконструированы таким образом, чтобы соответствовать возрастной группе детей, для которых они предназначены, - рассказал заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов. - Кроме того, на объектах должны также быть обеспечены доступность и удобство очистки от пыли, грязи и мусора.



Теперь на детском оборудовании будет размещена информация о правилах пользования в виде табличек. В случае неисправности или поломки площадок необходимо обращаться по телефонам, располагающимся на установленной памятке.



Новые объекты начнут устанавливать с 1 июня 2020 года. При этом те площадки, которые уже введены в эксплуатацию, будут работать до конца срока службы, после чего их демонтируют и утилизируют, а также произведут их замену на новые.



Во время обсуждения нового технического регламента для игровых мест представители населенных пунктов Ростовской области обратили внимание на проблему поставок оборудования для строительства. С учетом нынешней пандемии коронавирусной инфекции муниципальным образованиям необходимо связаться с подрядчиками, чтобы лучше наладить связь с иностранными поставщиками.



- Часть поставщиков подтвердили нам, что у них есть необходимые запасы материалов для реализации, - отметил Дмитрий Беликов. - Однако, могут возникнуть проблемы со сроками монтажа. В настоящее время нужно работать с подрядными организациями, чтобы ускорить процесс приобретения оборудования.