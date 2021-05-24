В Ростовской области будет суд над матерью, у которой две дочки погибли в пожаре

В суд передано дело 23-летней жительницы Чертковского района Ростовской области, у которой две дочки погибли в пожаре. Трагедия произошла 25 декабря 2020 года в селе Маньково-Калитвенское.В тот день девушка оставила четверых детей без присмотра дома, а сама ушла на несколько часов. Дочки стали играть со спичками и подожгли дом. Когда на место прибыли спасатели, родственники горе-матери уже тушили возгорание, чтобы проникнуть в дом и спасти детей. Из четырех выжить удалось только двоим девочкам.Малышки четырех лет и годовалого возраста надышались дымом и погибли от отравления угарным газом. Горем убитая мать, не успев оправиться от потери двоих детей, стала фигуранткой уголовного дела.- Дело в отношении нее по факту причинения смерти по неосторожности передано у суд, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.Если вину девушки докажут, выжившие дочки могут оказаться в детском доме.