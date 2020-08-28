В Ростовской области большинству новых зараженных коронавирусом – от 46 до 65 лет

На Дону большинству новых зараженных коронавирусом – от 46 до 65 лет. Актуальную на 30 августа статистику приводит правительство Ростовской области.Людей этого возраста среди новых инфицированных – 50. Следом по численности идет категория жителей в возрасте от 18 до 45 лет. На третьей позиции – пенсионеры, которым от 66 до 79 лет. Отметим, что дончане этого возраста чаще всего не переживают ковид. Только за минувшие сутки умерли четыре человека, которым было от 62 до 88 лет.Значительно возросло, по сравнению с первыми месяцами пандемии, количество инфицированных пожилых людей старше 80 лет. Если раньше их было не менее двух-трех процентов среди новых больных, то теперь это число увеличилось более чем в три раза. Стабильно низким остается показатель среди детей – не более трех процентов.Напомним, 30 августа в Ростовской области зарегистрировано 134 новых зараженных COVID-19. Всего от новой инфекции на данный момент лечатся более двух тысяч дончан, большинство – в госпиталях. В тяжелом состоянии – 47 человек.