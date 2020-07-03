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В Ростовской области большинство новых пациентов с коронавирусом – жители в возрасте от 46 до 65 лет

В Ростовской области большинство новых пациентов с коронавирусом – жители в возрасте от 46 до 65 лет
На Дону количество заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 90 человек. Большинство из них – жители области в возрасте от 46 до 65 лет. На эту возрастную категорию приходится 44 новых случая.

Ещё 25 пациентов – это дончане в возрасте от 18 до 45 лет. 14 заболевших – в возрасте от 66 до 79 лет. Старше 80 лет – семь новых пациентов.

Напомним, всего в Ростовской области, по данным на 7 июля, зарегистрировано 10 256 случаев заражения коронавирусом. За весь период жертвами пандемии стали 146 человек. Пять жителей региона скончались в последние сутки.

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