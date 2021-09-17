В Ростовской области более 40% составила явка избирателей

На Дону завершились голосования в Государственную Думу. В последний день, 19 сентября, очно (на участках) свои голоса за кандидатов отдали 40% избирателей, сообщили в региональном Избиркоме.В Ростовской области работал 2 601 избирательный участок. Голосование завершилось в 20 часов. Жители Ростовской области распределили более 4 тысяч мандатов. Сейчас подсчитывают голоса.Всего голосование длилось три дня - с 8 часов 17 сентября. Однако информация об общей явке станет известна только утром следующего дня.