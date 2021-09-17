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В Ростовской области более 40% составила явка избирателей

В Ростовской области более 40% составила явка избирателей
На Дону завершились голосования в Государственную Думу. В последний день, 19 сентября, очно (на участках) свои голоса за кандидатов отдали 40% избирателей, сообщили в региональном Избиркоме.

В Ростовской области работал 2 601 избирательный участок. Голосование завершилось в 20 часов. Жители Ростовской области распределили более 4 тысяч мандатов. Сейчас подсчитывают голоса.

Всего голосование длилось три дня - с 8 часов 17 сентября. Однако информация об общей явке станет известна только утром следующего дня.
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