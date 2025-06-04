В Ростовской области боец попал в плен на СВО

Фото: DonDay

Боец из Ростовской области попал в плен в зоне проведения специальной военной операции. Видео, на котором Сергей К. рассказывает, как оказался в плену, публикует Donday.Сергей - уроженец города Гуково. Мужчина рассказал, что перебивался различными подработками, однако денег всегда было мало. Тогда он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО для заработков. В марте 2025 года он отправился на спецоперацию. Там он служил в составе первой роты десантно-штурмовой бригады 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.Во время очередного боевого задания в середине мая Сергей получил несколько тяжелых ранений. Как рассказал мужчина, забрать его с поля боя не получилось из-за сильных обстрелов. Без воды и еды, раненый, он провел в лесопосадке больше недели. Когда за мужчиной вернулись, они попали под новый обстрел.- Возвращаясь, мы попали в засаду. Мои сослуживцы были на ногах и от обстрела погибли сразу. Но я был ранен и не мог идти. Так как я полз, меня ранило в голову, но удалось выжить, - рассказал Сергей.Затем мужчина оказался в плену. Пока информация не подтверждена и уточняется.