Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области боец попал в плен на СВО

В Ростовской области боец попал в плен на СВО
Боец из Ростовской области попал в плен в зоне проведения специальной военной операции. Видео, на котором Сергей К. рассказывает, как оказался в плену, публикует Donday.

Сергей - уроженец города Гуково. Мужчина рассказал, что перебивался различными подработками, однако денег всегда было мало. Тогда он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО для заработков. В марте 2025 года он отправился на спецоперацию. Там он служил в составе первой роты десантно-штурмовой бригады 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Во время очередного боевого задания в середине мая Сергей получил несколько тяжелых ранений. Как рассказал мужчина, забрать его с поля боя не получилось из-за сильных обстрелов. Без воды и еды, раненый, он провел в лесопосадке больше недели. Когда за мужчиной вернулись, они попали под новый обстрел.

- Возвращаясь, мы попали в засаду. Мои сослуживцы были на ногах и от обстрела погибли сразу. Но я был ранен и не мог идти. Так как я полз, меня ранило в голову, но удалось выжить, - рассказал Сергей.

Затем мужчина оказался в плену. Пока информация не подтверждена и уточняется.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.