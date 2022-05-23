В Ростовской области без вести пропала дезориентированная 76-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт Юг

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 76-летннюю женщину, не ориентирующуюся в пространстве. Светлана Комбаева не выходит на связь с родными с 24 мая.Живет пенсионерка в Батайске. В тот день около десяти утра она ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Светлана с легкостью могла заблудиться в пределах нескольких улиц рядом с домом. А если бабушка забрела в чужой район, то дорогу назад она точно не найдет самостоятельно. Родные попытались найти ее своими силами, но поиски не увенчались успехом. Тогда родственники обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.Светлана невысокого роста - 165 сантиметров, а телосложение худощавое. У нее светло-рыжие волосы и короткая стрижка. В последний раз ее видели в синей куртке с желтыми манжетами, светлом платке, черных брюках и такого же цвета туфлях.Если вы видели или вам станет что-либо известно о местонахождении Светланы Комбаевой, просим вас сообщить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.