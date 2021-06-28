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В Ростовской области без вести пропал таксист

В Ростовской области без вести пропал таксист
На Дону ищут без вести пропавшего водителя такси. Днем 23 июня 38-летний Виталий Бизин уехал из дома на «Рено Логане» из села Табунщиково, что под Шахтами, на работу, но так и не вернулся обратно. Его родственники забили тревогу и обратились за помощью к правоохранителям.

На вид Виталию - 35-40 лет, рост - 175-180 см, у него плотное телосложение, глаза карие, русые волосы. Когда он выезжал на маршрут, взял с собой документы.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, обратиться по номерам: 020, 112 или 8 (86367)5-26-40, 8 (86367) 5-28-02.

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