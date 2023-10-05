В Ростовской области без вести пропал шестиклассник

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В Ростовской области без вести пропал 13-летний мальчик. Ученик шестого класса Евгений Щукин не выходит на связь с близкими почти сутки.Школьник живет в селе Николаевке Неклиновского района. В период с 9 до 16 часов 4 октября он взял деньги и ушел в неизвестном направлении. Когда родные вернулись домой и не застали ребенка, то тут же забили тревогу. Они подняли на уши учителей, друзей и знакомых Жени, но те не знали, куда мог отправиться подросток. В отчаянии родители написали заявление в полицию.Пропавший - худой мальчик ростом около 140-145 сантиметров. У него карие глаза, короткие русые волосы.Если вы видели Женю или знаете что-нибудь о его местонахождении, позвоните по номерам: 8(86347)2-07-64, 8(86347)2-42-27 или 8(863)2-42-20.