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В Ростовской области без вести пропал 45-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 45-летний мужчина
В Ростовской области второй месяц разыскивают 45-летнего мужчину. Валерий Михайловский не выходит на связь с 17 февраля.

Последний раз пропавшего видели в Азовском районе. В тот день мужчина приехал на грузовике и вышел разгрузить зерно. С тех пор его местонахождение неизвестно. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, все документы и личные вещи Валерия остались в автомобиле. Не исключено, что мужчина мог стать жертвой преступления.

У дончанина светло-русые волосы с сединой, нос с горбинкой, худощавое телосложение, рост - около 170 сантиметров. На лбу и колене пропавшего - шрамы.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Валерия Михайловского, позвоните по номерам: 8 (863) 426-22-92 или 8-988-512-31-62.

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