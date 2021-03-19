В Ростовской области без вести пропал 45-летний мужчина

В Ростовской области второй месяц разыскивают 45-летнего мужчину. Валерий Михайловский не выходит на связь с 17 февраля.Последний раз пропавшего видели в Азовском районе. В тот день мужчина приехал на грузовике и вышел разгрузить зерно. С тех пор его местонахождение неизвестно. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, все документы и личные вещи Валерия остались в автомобиле. Не исключено, что мужчина мог стать жертвой преступления.У дончанина светло-русые волосы с сединой, нос с горбинкой, худощавое телосложение, рост - около 170 сантиметров. На лбу и колене пропавшего - шрамы.Если вы знаете что-либо о местонахождении Валерия Михайловского, позвоните по номерам: 8 (863) 426-22-92 или 8-988-512-31-62.