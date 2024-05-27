Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропал 24-летний парень

В Ростовской области без вести пропал 24-летний парень
В Ростовской области разыскивают 24-летнего парня. О местонахождении Алексей Сердюкова нет никакой информации с 24 мая.

Парень – уроженец Луганской Народной Республики. Он жил в Мясниковском районе в реабилитационном центре. 24 мая он ушел оттуда в неизвестном направлении, а обратно не вернулся. Родственники сразу же обратились за помощью в полицию и распространили ориентировки в соцсетях.

Рост Алексея – 195 сантиметров, он худощавого телосложения. У него русые волосы и зеленые глаза.

В день исчезновения парень надел синюю олимпийку с капюшоном и белыми полосами на рукавах и черные спортивные штаны с белыми полосами по бокам. На ногах у него были черные носки и шлепки.

Если вам известно, где может находиться Алексей, сообщите по телефону: +7 (951) 512-87-64 (сестра Алексея) или +7 (928) 624-10-74 сотрудник полиции.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.