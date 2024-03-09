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В Ростовской области без вести пропал 51-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 51-летний мужчина
В Ростовской области без вести пропал 51-летний Александр Карандашов. О его местонахождении ничего не известно со 2 марта.

В указанный день Александр покинул свой дом, направляясь в неизвестном направлении. Родственники сразу же начали беспокоиться, когда он перестал выходить на связь в течение продолжительного времени, и незамедлительно обратились в полицию, чтобы подать заявление о его пропаже. Позже волонтеры присоединились к поискам Александра.

Александр Карандашов имеет рост 175 сантиметров, а его физическую форму можно охарактеризовать как обычную. У него русые волосы с проседью и зеленые глаза.

В день исчезновения на Александре были черно-белая полосатая кофта, серые клетчатые штаны, черные калоши, на голове – шапка-ушанка.

Если вы видели похожего на Александра Карандашова человека, просим вас сообщить об этом по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Альтер
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