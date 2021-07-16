В Ростовской области адская жара продлится до середины недели

В Ростовской области еще несколько дней ожидается сильная жара. 20 и 21 июля воздух прогреется до +41 градуса, сообщили донские спасатели.Жителям региона рекомендуют по возможности оставаться дома. Особенно знойная погода будет с 12 до 16 часов - в это время опасно находиться на улице без головного убора. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, передвигаться не спеша и чаще находиться в тени. В такую жару не стоит пить алкоголь.Кроме того, из-за палящего солнца в регионе повысилась пожароопасность. Не разводите костры на природе, будьте внимательны при обращении с огнем, не выжигайте сухую траву и камыш. В лесу нельзя бросать горящие спички или непотушенные окурки.