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В Ростовской области адская жара продлится до середины недели

В Ростовской области адская жара продлится до середины недели
В Ростовской области еще несколько дней ожидается сильная жара. 20 и 21 июля воздух прогреется до +41 градуса, сообщили донские спасатели.

Жителям региона рекомендуют по возможности оставаться дома. Особенно знойная погода будет с 12 до 16 часов - в это время опасно находиться на улице без головного убора. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, передвигаться не спеша и чаще находиться в тени. В такую жару не стоит пить алкоголь.

Кроме того, из-за палящего солнца в регионе повысилась пожароопасность. Не разводите костры на природе, будьте внимательны при обращении с огнем, не выжигайте сухую траву и камыш. В лесу нельзя бросать горящие спички или непотушенные окурки.

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