В Ростовской области – 8 381 случай заболевания COVID-19

В донском регионе за период пандемии официально зарегистрировали 8 381 случай заражения коронавирусом. За последние сутки прирост числа инфицированных составил 145. Соответствующие данные 20 июня сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.Регион уже больше недели назад начал выход из режима ограничений. Местные жители беспрепятственно гуляют и занимаются спортом, посещают парикмахерские. Несмотря на это, нигде не было зарегистрировано новых вспышек коронавируса. Рост заболеваемости в области остаётся стабильным. Ежедневно во многих городах продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19 и регистрировать смерти.Во всей стране за сутки диагноз «коронавирус» поставили 7 889 людям. Общее количество заражённых в России – 576 952. От инфекции умерли 8 002 человека.