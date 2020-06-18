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В Ростовской области – 8 381 случай заболевания COVID-19

В Ростовской области – 8 381 случай заболевания COVID-19
В донском регионе за период пандемии официально зарегистрировали 8 381 случай заражения коронавирусом. За последние сутки прирост числа инфицированных составил 145. Соответствующие данные 20 июня сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Регион уже больше недели назад начал выход из режима ограничений. Местные жители беспрепятственно гуляют и занимаются спортом, посещают парикмахерские. Несмотря на это, нигде не было зарегистрировано новых вспышек коронавируса. Рост заболеваемости в области остаётся стабильным. Ежедневно во многих городах продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19 и регистрировать смерти.

Во всей стране за сутки диагноз «коронавирус» поставили 7 889 людям. Общее количество заражённых в России – 576 952. От инфекции умерли 8 002 человека.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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