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В Ростовской области 56 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области 56 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
На Дону 56 человек с коронавирусной инфекцией подключены к ИВЛ. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

По состоянию на 21 августа к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 56 человек с COVID-19. Их состояние здоровья тяжелое. Заболевшие не могут нормально дышать.

Напомним, в области зафиксировано 128 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 15 632.

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