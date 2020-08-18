В Ростовской области 56 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

На Дону 56 человек с коронавирусной инфекцией подключены к ИВЛ. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.По состоянию на 21 августа к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 56 человек с COVID-19. Их состояние здоровья тяжелое. Заболевшие не могут нормально дышать.Напомним, в области зафиксировано 128 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 15 632.