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В Ростовской области 41 человек с COVID-19 подключен к ИВЛ

В Ростовской области 41 человек с COVID-19 подключен к ИВЛ
В Ростовской области 41 человек с коронавирусом подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное правительство. Состояние здоровья заболевших расценивается как тяжелое.

Больной, который подключен к ИВЛ, находится под наркозом и интубирован. То есть внутри дыхательной системы больного - трубки. Чтобы не доводить до такого состояния, тяжёлым больным можно давать кислород через маски. Это неагрессивная система подачи кислорода - больной находится в сознании.

Стоит отметить, что от COVID-19 за последние сутки скончались пять человек. Все погибшие – пенсионеры с хроническими заболеваниями.

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