В Ростовской области 304 человека пострадали от укусов клещей, из которых 137 — дети

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В Ростовской области 304 человека пострадали от укусов клещей, из которых 137 — это дети. Об этом сообщили региональный Роспотребнадзор 11 апреля.Наибольшее количество укушенных зарегистрировано в Неклиновском районе, Сальском районе, Семикаракорском районе, Красносулинском районе, Усть-Донецком районе.В донском регионе начался сезон активности клещей. Основная опасность этих членистоногих – инфекционные заболевания.Паразиты преимущественно находятся на влажных лугах и в низинах, вдоль берегов рек и ручьев, в парках и рощах, находящихся вблизи водоемов. При нахождении на территории, где могут быть клещи, стоит обеспечить личную защиту. Необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание паразитов под одежду. Необходимо соблюдать осторожность, садясь или ложась на траву.В случае укуса, необходимо обратиться в лечебно-профилактическую организацию. Там окажут первую медицинскую помощь — снимут клеща и обработают раны.