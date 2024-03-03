Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 3 марта прогнозируют сильный ветер

В Ростовской области 3 марта прогнозируют сильный ветер
В Ростовской области несколько дней подряд бушует ветер. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, 3 марта скорость порывов составит 20 метров в секунду (72 километра в час).

В этот день пешеходам стоит держаться подальше от деревьев, проводов, хлипких конструкций. Владельцам авто также рекомендуется оставлять транспорт на специальных площадках.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, днем в регионе сохранится плюсовая температура. Столбик термометра поднимется до +2…+10 градусов. Ночью похолодает до -5.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.