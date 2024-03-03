В Ростовской области 3 марта прогнозируют сильный ветер

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области несколько дней подряд бушует ветер. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, 3 марта скорость порывов составит 20 метров в секунду (72 километра в час).В этот день пешеходам стоит держаться подальше от деревьев, проводов, хлипких конструкций. Владельцам авто также рекомендуется оставлять транспорт на специальных площадках.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, днем в регионе сохранится плюсовая температура. Столбик термометра поднимется до +2…+10 градусов. Ночью похолодает до -5.