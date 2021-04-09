В Ростовской области 25 медработников получат общецерковную награду за борьбу с COVID-19

Ростовская епархия назвала врачей, представленных к общецерковной награде за борьбу с коронавирусом. Медаль «Патриаршая благодарность» получат 25 медработников из разных больниц области.В их числе - врач-инфекционист детской горбольницы № 1 Владимир Андриенко; начальник инфекционного моногоспиталя № 2 на базе горбольницы № 20 Владимир Галин; врач-инфекционист ЦРБ Азовской района Владимир Дегтярь; главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка; старшая медсестра Кулешовской участковой больницы Наталья Куковская. Также награды получат участковый врач-терапевт горбольницы № 2 города Новочеркасска Евгения Лушина; главврач ГБСМП Таганрога Дмитрий Сафонов; заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист районной больницы Матвеево-Курганского района Екатерина Трофименко; врач-терапевт участкового поликлинического отделения № 1 ЦГБ Батайска Людмила Шапранова и другие.С начала пандемии в донском регионе выявили 83 596 случаев инфицирования COVID-19. Опасная инфекция забрала жизни 3 796 тысяч дончан, среди которых оказались и врачи. От коронавируса скончались анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы № 2 Анна Сибирская, заведующая участковой больницей в хуторе Веселом Неклиновского района Наталья Васильченко (врач-педиатр), главврач городской гинекологической больницы Новочеркасска Галина Криворученко, врач Шахтинской БСМП имени В. И. Ленина Вячеслав Сергиенко, заведующая туберкулезной больницей в городе Морозовске Ирина Гончарова, а также врач травматолог-ортопед Олег Рыжков и главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области Игорь Дударев. Их имена опубликованы в списке памяти жертв COVID-19.