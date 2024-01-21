В Ростовской области 21 января ожидается гололед

Фото: Rostov.ru.

В ближайшие сутки дороги Ростовской области покроются коркой льда. Об этом сообщили донские синоптики.С самого утра 21 января проезжая часть и тротуары превратятся в каток. Связано это с тем, что ночной снегопад и дождь при минусовой температуре сковали льдом дороги.Водителям стоит быть осторожнее за рулем, не лихачить и соблюдать безопасную дистанцию. По возможности поездки на дальние расстояния лучше отложить. Пешеходам тоже рекомендуется быть особенно внимательными. Переходить дорогу можно, только убедившись, что автомобилист готов уступить.Столбик термометра в этот день покажет около -1…-6 градусов. Ночью ожидается такая же температура. В Чертковском, Миллеровском, Неклиновском и других северных и западных районах региона воздух остынет до -10.