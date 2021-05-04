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В Ростовской области 19 пациентов с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии

В Ростовской области 19 пациентов с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии
В Ростовской области 19 человек с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии. Они находятся на инвазивных ИВЛ. Еще 153 дончанина подключены к неинвазивным ИВЛ.

Для осуществления инвазивной вентиляции легких, как правило, проводят интубацию трахеи, а в дальнейшем выполняют трахеостомию, если планируется длительная ИВЛ.

Показания к интубации у пациентов с СОVID-19 следующие:
·Гипоксемия (SpO2 менее 92%), несмотря на проводимую высокопоточную оксигенотерапию или неинвазивная вентиляция в прон-позиции с концентрацией кислорода 100%;

·Истощение сил пациента на фоне высокопоточной назальной оксигенации или НИВЛ в прон-позиции с концентрацией кислорода 100%;
·Нарастание движений грудной клетки или участие вспомогательной дыхательной мускулатуры, несмотря на оксигенотерапию или НИВЛ в прон-позиции с концентрацией кислорода 100%;

·Угнетение сознания или возбуждение, гипоксическая энцефалопатия;
·Остановка дыхания или его патологические формы;
Нестабильная гемодинамика у пациента.

За последние сутки в Ростовской области еще 208 человек получили положительные тесты на коронавирус. а общее число зараженных перевалило за 90 тысяч.

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