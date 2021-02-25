В Ростовской области 18 человек скончались от коронавируса за последние сутки

В Ростовской области зафиксировали еще 18 смертельных случаев от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством донского региона.По данным на 27 февраля, в области - 3 113 жертв опасного вируса, из которых 18 - за последние сутки. Это 10 женщин в возрасте от 62 до 83 лет и восемь мужчин от 59 до 89 лет. Все умершие пациенты имели сопутствующие заболевания, которые стали причиной осложнений.Наряду с этим, в Ростовской области наблюдается снижение общего числа заболевших. За последние сутки в регионе зафиксировали 281 новый случай заражения коронавирусом. По словам губернатора Ростовской области, эпидемическую ситуацию в регионе можно назвать стабильной.