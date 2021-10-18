В Ростовской области 17-летний юноша скончался от коронавируса

В Ростовской области снова зарегистрировали большое количество умерших от коронавируса. Данные опубликовали на сайте правительства донского региона.По данным на 20 октября, за весь период жертвами COVID-19 стали 7 388 человек, из которых 30 умерли за последние сутки. Это 12 женщин в возрасте от 66 до 87 лет, а также 18 мужчин, самому младшему из которых было 17 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.Напомним, что недавно от опасного вируса скончался 12-летний мальчик. Он стал вторым 12-летним особенным ребенком, жизнь которого унес вирус.