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В Ростовской области 17-летний юноша скончался от коронавируса

В Ростовской области 17-летний юноша скончался от коронавируса
В Ростовской области снова зарегистрировали большое количество умерших от коронавируса. Данные опубликовали на сайте правительства донского региона.

По данным на 20 октября, за весь период жертвами COVID-19 стали 7 388 человек, из которых 30 умерли за последние сутки. Это 12 женщин в возрасте от 66 до 87 лет, а также 18 мужчин, самому младшему из которых было 17 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Напомним, что недавно от опасного вируса скончался 12-летний мальчик. Он стал вторым 12-летним особенным ребенком, жизнь которого унес вирус.
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