В Ростовской области 165 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 165 пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Об этом 10 ноября сообщили в региональном правительстве.За прошедшие сутки число подключенных к аппаратам ИВЛ увеличилось на пять человек. Состояние этих пациентов оценивается как тяжелое, им нужна дополнительная помощь в кислородном оснащении, чтобы дышать.В больницах Ростовской области 1 996 зараженных борются с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа количество таких больных увеличилось на 34 пациента.Всего на территории Ростовской области у 33 734 жителей подтвержден COVID-19. За минувшие сутки прибавились ещё 307 зараженных. Погибли 976 пациентов. Ситуация в регионе остается критической, несмотря на все усилия врачей или властей снизить эти показатели.