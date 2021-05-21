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В Ростовской области 163 зараженных коронавирусом подключены к ИВЛ

В Ростовской области 163 зараженных коронавирусом подключены к ИВЛ

В Ростовской области 163 пациента с коронавирусом подключены к искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в правительстве региона. Они находятся в тяжелом состоянии, с сильным поражением легких.

По данным на 23 мая, 18 из них подключены к ИВЛ инвазивно. При таком способе кислород подается заболевшим через специальную трубку, помещенную в трахею. Они находятся без сознания, поэтому как только их организмы смогут восстановиться от болезни, им придется заново учиться дышать, ходить и кушать.

Еще 145 человек получают кислород неинвазивным способом. Их самочувствие значительно лучше, однако при вдохе поддержка все же необходима. Пациенты получают ее через маску, мундштук или специальный шлем.

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