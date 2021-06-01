В Ростовской области 158 человек заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус выявили еще у 158 жителей Ростовской области. По данным на 3 июня, большинство новых инфицированных составила молодежь от 18 до 45 лет (36,1%). Люди от 46 до 65 лет опустились на второе место по числу заболевших. В этой возрастной категории вирус подхватили 35,4%.Среди пенсионеров от 66 до 79 лет зафиксировали 18,4% случаев заражения COVID-19. Пациентами с коронавирусом стали и пожилые люди старше 80 лет - 3,8%. Также в числе инфицированных оказались дети (6,3%).С начала пандемии диагноз подтвердился у 94 676 человек. Как сообщили в региональном правительстве, 4 470 из них скончались от последствий болезни.