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В Ростовской области 158 человек заболели COVID-19 за сутки

В Ростовской области 158 человек заболели COVID-19 за сутки
Коронавирус выявили еще у 158 жителей Ростовской области. По данным на 3 июня, большинство новых инфицированных составила молодежь от 18 до 45 лет (36,1%). Люди от 46 до 65 лет опустились на второе место по числу заболевших. В этой возрастной категории вирус подхватили 35,4%.

Среди пенсионеров от 66 до 79 лет зафиксировали 18,4% случаев заражения COVID-19. Пациентами с коронавирусом стали и пожилые люди старше 80 лет - 3,8%. Также в числе инфицированных оказались дети (6,3%).

С начала пандемии диагноз подтвердился у 94 676 человек. Как сообщили в региональном правительстве, 4 470 из них скончались от последствий болезни.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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