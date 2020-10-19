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В Ростовской области 151 человек с COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области 151 человек с COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ
На Дону 151 человек, заражённый COVID-19, подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Такие данные на 21 октября сообщает правительство Ростовской области.

За последние сутки к пациентам в тяжёлом состоянии прибавилось ещё четыре человека. В больницах находятся 2 155 донских жителей с коронавирусной инфекцией.

В Ростовской области с начала пандемии было обнаружено 27 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 292 заражённых. На сегодняшний день уже 690 человек умерли от опасного вируса.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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