В Ростовской области 151 человек с COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ

На Дону 151 человек, заражённый COVID-19, подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Такие данные на 21 октября сообщает правительство Ростовской области.За последние сутки к пациентам в тяжёлом состоянии прибавилось ещё четыре человека. В больницах находятся 2 155 донских жителей с коронавирусной инфекцией.В Ростовской области с начала пандемии было обнаружено 27 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 292 заражённых. На сегодняшний день уже 690 человек умерли от опасного вируса.