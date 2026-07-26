В Ростовской области 14 муниципалитетов остались без света

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области повреждение линий электропередачи оставило без света тысячи жителей. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь 26 июля.Электричество отсутствует в 102 населённых пунктах в 14 муниципальных образованиях: городах Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском, Белокалитвинском, Красносулинском районах.Введены муниципальные режимы ЧС в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, муниципальные режимы «Повышенная готовность» в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах. После сильного шторма из строя вышли высоковольтные линии электропередачи, обесточены трансформаторные подстанции, зафиксированы многочисленные обрывы на распределительных сетях.Для работ привлечены силы АО «Донэнерго» и филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго». В том числе работают 182 аварийно-восстановительные бригады, привлечены 603 человека, задействовано 205 единиц техники, прибыли и включились в работу 20 дополнительных бригад из соседних регионов – Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара.