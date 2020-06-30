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В Ростовской области — 134 жертвы коронавируса

В Ростовской области — 134 жертвы коронавируса
Увеличилось количество жертв коронавируса в Ростовской области. В общей сложности на Дону от новой инфекции скончались 134 человека. Данные по состоянию на 3 июля опубликованы на сайте правительства региона.

Регистр умерших пополнили 81-летняя пенсионерка с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 80-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертонией, 52-летний дончанин с хроническим сердечно-сосудистым заболеванием, а также 36-летняя женщина с нарушением обмена веществ, которая поздно обратилась за медицинской помощью. Большая часть всех умерших — пенсионеры, однако среди них есть, увы, молодые люди и даже один ребёнок.

Всего за период эпидемии на Дону диагноз «коронавирус» поставили 9 888 людям.

Теги: коронавирус в Ростове

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