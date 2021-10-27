В ростовской горбольнице № 8 назначили нового главврача

В Ростове-на-Дону назначили нового главврача городской больницы № 8. Об этом 29 октября сообщили на странице медучреждения в «Инстаграме».Эту должность занял кандидат медицинских наук Сергей Рыжков. Специалист окончил Ростовский ордена Дружбы народов мединститут в 1993 году. Первым местом работы стала Мартыновская районная больница. Через несколько лет, в 1997 году, молодой акушер-гинеколог стал врачом в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии. В 2003-м Рыжкова назначили на должность замглавного врача по акушерско-гинекологической помощи ОКБ № 2.В 2008 году получил второе высшее образование в РИНХе - по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Затем Рыжков дважды прошел курсы повышения квалификации и в 2016 году стал замглавврача по акушерско-гинекологической помощи в ЦГБ Новошахтинска.Предыдущий руководитель горбольницы № 8 в Ростове Александр Дрозд покинул должность по собственному желанию в начале октября. Его обязанности временно исполняла его зам по медицинской части Лариса Яковенко.