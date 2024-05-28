На Ростовской АЭС изобрели инновационное устройство

Фото: Ростовская АЭС.

Инженеры Ростовской АЭС изобрели устройство, сокращающее время техобслуживания насосов почти вдвое. Сотрудники отдела подготовки и проведения ремонта (ОППР) и цеха централизованного ремонта (ЦЦР) придумали инновацию на основе принципа каракури* — простых механизмов и законов физики.— При техническом обслуживании насоса МРВ-2200, предназначенного для охлаждения конденсаторов турбины, требуется демонтаж направляющего подшипника нижнего вала насоса, вес которого составляет 137 килограммов. Чтобы выполнить работу, необходим целый ряд операций, занимающий около 15 часов. Для этого требуется помощь еще двух рабочих, стропальщика и привлечение крана, — объясняет принцип работы съемника один из авторов изобретения – ведущий инженер ОППР Дмитрий Бажутин. — Теперь время техобслуживания сократится почти вдвое. Специальное устройство само установится под подшипник. После снятия крепежа подшипник опустится под собственным весом на упор приспособления и сдвинется в сторону, в необходимое место.Новое приспособление используется во время планово-предусмотрительных ремонтов. Работы выполняются без стропальщика и привлечения крана. По времени демонтаж подшипника занимает теперь 8 часов вместо 15.— На производстве всегда есть место инженерному творчеству. Благодаря инициативным специалистам на Ростовской АЭС создаются технологии, направленные на оптимизацию трудоемких операций и устранение производственных потерь. Это то, что принято сейчас называть бережливым производством. А каракури* — один из инструментов бережливого производства, — подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.Министерство экономического развития разрабатывает предложение по продлению национального проекта «Производительность труда». За шесть лет он доказал свою эффективность и обеспечил работой около 100 тысяч человек. Эффект от реализации проекта в РФ уже превысил 150 миллиардов рублей.Ростовская атомная станция находится рядом с Цимлянским водохранилищем на расстоянии 13,5 километра от Волгодонска. На предприятии работают четыре энергоблока с атомными реакторами. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 миллионов киловатт-час. Станция производит более 30% всей электроэнергии Юга России (ЮФО И СКФО).*Каракури — это механическое устройство, предназначенное для увеличения производительности труда за счет сокращения ручного труда и механизации процессов.