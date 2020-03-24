В ростовских ЗАГСах из-за коронавируса ввели ограничение на гостей церемонии бракосочетания



Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь многих россиян. Если у многих сорвались деловые поездки и отпуск, то есть и те, кто вынужден переносить и отменять более важные события. Так, некоторые ростовчане были вынуждены отменить свадьбы. А тем, кто всё-таки не считает женитьбу пиром во время чумы, придётся немного скорректировать сценарий торжества.



Как сообщили в ростовских ЗАГСах, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в учреждениях введено ограничение на гостей, присутствующих на церемонии бракосочетания. Так, допускается присутствие не более 10 человек, включая ведущего.



Будущим молодожёнам при подаче заявления также рекомендуют переносить свадьбы на более поздний период, ведь и запрет на мероприятия с участием более 50 человек пока никто не отменял и в ближайшее время отменит.