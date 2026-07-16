В ростовских ресторанах стоимость бутылки воды достигает почти двух тысяч рублей

Фото: DonDay

Цены на бутылку воды в ресторанах Ростова могут оказаться весьма неожиданными. Редакция Donday проанализировала стоимость воды в наиболее посещаемых заведениях города.Например, в ресторане «Френч» за 800 мл воды придётся заплатить 1800 рублей, хотя есть и более доступный вариант — 900 рублей за 375 мл. В ресторане «Клёво» цена за 700 мл воды составляет 1300 рублей. В Lilo бутылка воды объёмом 750 мл будет стоить 910 рублей. В «Казаке» за бутылку 750 мл нужно отдать 860 рублей. В «Онегин Дача» цена за бутылку воды — 790 рублей. В «Горыныче» 750 мл воды стоят 710 рублей. В «Гавроше» аналогичная бутылка воды обойдётся в 750 рублей. В «Высоте 5642» цена за воду — 650 рублей.Также есть рестораны с более низкими ценами на воду. Например, в «Сапоре Итальяно» бутылка воды стоит 490 рублей, в «Яге» — 350 рублей, а в «ЦК» — 189 рублей.В некоторых кафе и ресторанах воду подают бесплатно, но не в бутылках, а в стаканах. При этом посетители отмечают, что вода, купленная по разной цене, практически не отличается по вкусу. Утолить жажду с помощью стакана воды это обычное дело, в то время как пить воду из дорогой бутылки в определённой обстановке может превратиться в своеобразный ритуал.В Ростове-на-Дону продолжаются споры о том, должна ли вода в кафе и ресторанах быть платной. Есть мнение, что владельцы заведений несут расходы на воду, как и на другие компоненты блюд. Они считают, что бесплатная раздача качественной воды может негативно сказаться на их финансах.Однако другие считают плату за воду ничем иным, как спекуляцией и дополнительным источником дохода для предпринимателей. По их убеждению, бесплатность воды или её включение в общий счёт могут свидетельствовать о статусе заведения.Жительница Ростова-на-Дону по имени Анастасия рассказала о своём опыте. В декабре 2025 года, будучи на раннем сроке беременности и испытывая сильный токсикоз, она зашла в одно из заведений, расположенных на Большой Садовой улице, и попросила у официанта просто воды с лимоном.Официант принёс ей бутылку воды и три дольки лимона. Затем Анастасия заказала завтрак. Когда она увидела счёт, она была поражена: стоимость воды превысила 500 рублей, а цена одной дольки лимона составила почти 40 рублей.-Я понимаю, что заведение позиционирует себя как ресторан, но платить больше 600 рублей за воду и дольку лимона — это, конечно, перебор, — поделилась своими впечатлениями ростовчанка. Ей пришлось заплатить, но впечатления от посещения остались не самые приятные.Однако мнения людей на этот счёт расходятся. Например, Алина, также жительница Ростова, считает, что в заведениях высокого ценового сегмента- Каждое заведение устанавливает цену на бутылку воды, исходя из своего позиционирования, ценового сегмента, а также статуса. Учитывая проблемы с транспортировками и хрупкостью стеклянной бутылки, становится понятно, что это не прихоть заведения, а просто цена за то, чтобы, условно, итальянская «минералка» стояла у вас на столе, - отметила Алина.Некоторые эксперты отмечают, что дорогая вода - это некая демонстрация статуса и маркетинговый ход ресторана. Если человек может себе позволить купить воду за такую сумму, он может похвастаться перед коллегой или своей возлюбленной большими финансовыми возможностями.