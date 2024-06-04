В Ростовкой области осудили мужчину за ограбление дяди-пенсионера

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В Ростовской области осудили мужчину, который ограбил своего дядю. Александр Мясоедов получил 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.Инцидент произошел 14 октября 2023 года в станице Обливской. Тогда Мясоедов гостил у брата своей мамы. Около полудня почтальон принес домохозяину пенсию — 14 тысяч рублей. Александр увидел, что родственник положил средства в карман куртки. Вскоре племянник забрал всю наличку и убежал. Дядя увидел это и позвонил в полицию.Когда Мясоедова задержали, он уже спустил почти все деньги на алкоголь и развлечения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».Обливский районный суд Ростовской области 2 февраля приговорил Александра Мясоедова к реальному сроку. Он не согласился с решением и попытался его обжаловать в Ростовском областном суде. Заседание прошло 15 апреля. Судья отклонил апелляционную жалобу.