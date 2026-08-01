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В Ростове зоомагазин продавал ветпрепараты без лицензии

В Ростове зоомагазин продавал ветпрепараты без лицензии
В Ростове зоомагазин продавал ветпрепараты без лицензии. Подробнее рассказали в Россельхознадзоре.

По результатам проверки в одном из магазинов для животных продавались три ветеринарных препарата. При этом лицензия на них отсутствовала. Материалы дела направлены в суд.

По данным ведомства, всего поступило 4 решения судов о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за нарушения требования продажи препаратов.

Продажа препаратов без лицензии опасна для животных. Некачественный или просроченный товар может нанести вред здоровью питомцев.
Фото: Дондей
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