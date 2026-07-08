В Ростове журналистов удалили из зала суда по делу Лилии Федотовой

- У меня ходатайство будет о том, чтобы закрыть данное судебное заседание на период допроса указанного лица, поскольку сведения, которые могут быть обозначены данным свидетелем, напрямую охраняются законом о Счетной палате Российской Федерации от 2013 года и могут составлять конфиденциальную информацию. Поэтому на период допроса аудитора я прошу вывести прессу из данного заседания, возражений нет, - сказал он.

Фото: Дондей

В Кировском районном суде Ростова продолжают рассматривать дело бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Очередное заседание прошло 8 июля.В этот раз к процессу по видео-конференц-связи подключили свидетеля из Останкинского районного суда. Однако корреспонденту DonDay не удалось услышать его показания.В начале заседания прокурор заявил ходатайство. Гособвинитель попросил суд удалить журналистов из зала на время допроса свидетеля.Защитник бывшей чиновницы поддержал ходатайство. Суд удовлетворил просьбу прокурора и попросил представителей прессы покинуть зал.Отметим, что журналистов удаляют с заседаний по делу Лилии Федотовой уже не впервые. Причиной становятся секретные сведения, которые могут прозвучать при допросе свидетелей.Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, занимая должность министра финансов Ростовской области, она привлекла кредиты по завышенной ставке. Это могло причинить региональному бюджету ущерб примерно на два миллиарда рублей.