В Ростове журналистов удалили из зала суда по делу Лилии Федотовой
В Кировском районном суде Ростова продолжают рассматривать дело бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Очередное заседание прошло 8 июля.
В этот раз к процессу по видео-конференц-связи подключили свидетеля из Останкинского районного суда. Однако корреспонденту DonDay не удалось услышать его показания.
В начале заседания прокурор заявил ходатайство. Гособвинитель попросил суд удалить журналистов из зала на время допроса свидетеля.
Защитник бывшей чиновницы поддержал ходатайство. Суд удовлетворил просьбу прокурора и попросил представителей прессы покинуть зал.
Отметим, что журналистов удаляют с заседаний по делу Лилии Федотовой уже не впервые. Причиной становятся секретные сведения, которые могут прозвучать при допросе свидетелей.
Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, занимая должность министра финансов Ростовской области, она привлекла кредиты по завышенной ставке. Это могло причинить региональному бюджету ущерб примерно на два миллиарда рублей.