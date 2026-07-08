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В Ростове журналистов удалили из зала суда по делу Лилии Федотовой

В Ростове журналистов удалили из зала суда по делу Лилии Федотовой
В Кировском районном суде Ростова продолжают рассматривать дело бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Очередное заседание прошло 8 июля.

В этот раз к процессу по видео-конференц-связи подключили свидетеля из Останкинского районного суда. Однако корреспонденту DonDay не удалось услышать его показания.

В начале заседания прокурор заявил ходатайство. Гособвинитель попросил суд удалить журналистов из зала на время допроса свидетеля.

- У меня ходатайство будет о том, чтобы закрыть данное судебное заседание на период допроса указанного лица, поскольку сведения, которые могут быть обозначены данным свидетелем, напрямую охраняются законом о Счетной палате Российской Федерации от 2013 года и могут составлять конфиденциальную информацию. Поэтому на период допроса аудитора я прошу вывести прессу из данного заседания, возражений нет, - сказал он.


Защитник бывшей чиновницы поддержал ходатайство. Суд удовлетворил просьбу прокурора и попросил представителей прессы покинуть зал.

Отметим, что журналистов удаляют с заседаний по делу Лилии Федотовой уже не впервые. Причиной становятся секретные сведения, которые могут прозвучать при допросе свидетелей.

Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, занимая должность министра финансов Ростовской области, она привлекла кредиты по завышенной ставке. Это могло причинить региональному бюджету ущерб примерно на два миллиарда рублей.
Фото: Дондей
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