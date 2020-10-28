В Ростове живым нашли пациента, пропавшего из БСМП-2

В донской столице нашли пропавшего из больницы скорой медицинской помощи (БСМП-2) 43-летнего пациента. Юрия Кутаваса узнали прохожие в районе № 1/33 на улице Штахановского, в часе ходьбы от медучреждения. Ростовчане сообщили в поисковый отряд о мужчине, похожем на разыскиваемого.Сейчас с ним все в порядке. За два дня скитаний по городу он не получил травм, только изрядно испачкался. Юрий не может рассказать, куда направлялся и где ночевал. Из-за двух перенесенных инсультов мужчина лишился дара речи и способности двигать правой рукой.Все это время Юрий находился без документов, денег и телефона в девяти километрах от дома. Родственники утверждают, что его госпитализировали в токсикологическое отделение 27 октября, а утром на следующий день уже отправили домой. Однако найти дорогу Юрию не удалось. По информации же поискового отряда, мужчина покинул больницу самовольно в ночь на 28 октября.