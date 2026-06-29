В Ростове жители Западного просят спилить аварийный тополь на детской площадке

Фото: Благоустройство

На Западном в Ростове жители просят спилить аварийное сухое дерево. Жалобу опубликовали горожане на сайте Благоустройства.Аварийное дерево расположено в районе детской площадки на Портовой, 80/3. На снимках видно, что огромные ветви наклонились и легко могут обломиться и упасть как на прохожих взрослых, так и на детей.- При сильном ветре или просто могут упасть на детей и их родителей, просьба спилить или полностью, или сухие ветки, - пишут горожане.Жители Ростова просят устранить проблему в кратчайшие сроки, чтобы избежать ЧП.