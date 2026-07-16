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В Ростове жители трех районов остались без воды из-за аварий

В Ростове жители трех районов остались без воды из-за аварий
В Ростове часть жителей осталась без воды. Об отключениях 16 июля сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Водоснабжение ограничили сразу в трех районах города.

В Советском районе воды нет по адресам: улица Зорге, 72/1, а также Зорге, 31 с дробями.

В Ворошиловском районе отключение действует в границах улиц Новаторов, Сельскохозяйственной и проспекта Ленина.

В Пролетарском районе ресурс отсутствует на проспекте 40-летия Победы, 53е, 53б и 55 с литерами.

Причиной отключений стали порывы на водопроводных сетях.

Возобновить подачу воды планируют в день отключения, к 18:00.
Фото: Дондей
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