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В Ростове жители сообщают о нашествии клопов

В Ростове жители сообщают о нашествии клопов
В Ростове-на-Дону сообщают о нашествии клопов. Об этом 7 июля рассказали в соцсетях местные жители.

Как рассказали жители, вязовые клопы заполонили окна в квартирах на Лермонтовской и Доломановского. Всего насчитали около 50 клопов. Однако отрава и москитные сетки не действовали.

- Хлопаем по 10 штук с окна, они еще и размножаются, потому что мелкие есть. Окна не открываем уже более 2 суток, травили с улицы, они ещё и летают, на стенах могут сидеть и потолке… это уже невыносимо. Воняют, как жуки-вонючки, - пишут горожане.

Стоит отметить, что вязовые (ильмовые) клопы появляются весной и летом. Их активность связана с тёплым периодом года. Сейчас клопы стремятся спрятаться в более прохладной тени, а окна и стены домов дают такую возможность.
Фото: СоцСети
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