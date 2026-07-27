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В Ростове жители просят спилить аварийные деревья на Криворожской

В Ростове жители просят спилить аварийные деревья на Криворожской
В Ростове-на-Дону жители просят спилить аварийные деревья на Криворожской. Жалобу разместили на сайте Благоустройства.

Как сообщили местные жители, проблема возникла на улице Криворожской, в районе дома №№ 68, 66 (Ворошиловский районный суд), 61 и 70. На снимках видно, что растения наклонились и в любой момент могут обрушиться на жилые дома.

- Более 3 лет стоят аварийные деревья. Прошу произвести спил и уборку аварийных деревьев, - сказано в жалобе.

Ситуацию осложнила непогода в донском регионе. Сильный шторм 25 июля повалил более тысячи деревьев, некоторые из них остались целы. В том числе растения лежат и на Криворожской. Те, что уцелели, вскоре могут упасть.
Фото: Благоустройство.
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