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В Ростове жители просят ограничить движение транспорта в переулке Свирском

В Ростове жители просят ограничить движение транспорта в переулке Свирском
В Ростове-на-Дону жители просят ограничить скорость движения транспорта в переулке Свирском до 30 км/ч. Жалобу ростовчане разместили на сайте Благоустройства 21 июля.

Как рассказали жители, ранее на участке поменяли дорожное покрытие – грунт поменяли на асфальт. Ростовчане считают, что улучшение дорожного покрытия влечет за собой смену интенсивности движения. При этом дорожные знаки не установили.

- Проблема не устранена с принятием на баланс дороги по переулку Свирский, имеющей две полосы для встречного движения и при ширине улицы в 5,5 метров, а это значительно уже проектной величины. Должна была быть обеспечена безопасность для движения: как для пешеходов, так и для водителей,- пишут жители.

Каждый день ежедневно на участке проезжает крупногабаритная уборочная техника, это значительно затрудняет проезд. Свирский переулок является узким, поэтому скорость движения просят снизить до 30 км/ч или же 20км/ч.
Фото: Благоустройство
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