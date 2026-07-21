В Ростове жители просят ограничить движение транспорта в переулке Свирском

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону жители просят ограничить скорость движения транспорта в переулке Свирском до 30 км/ч. Жалобу ростовчане разместили на сайте Благоустройства 21 июля.Как рассказали жители, ранее на участке поменяли дорожное покрытие – грунт поменяли на асфальт. Ростовчане считают, что улучшение дорожного покрытия влечет за собой смену интенсивности движения. При этом дорожные знаки не установили.- Проблема не устранена с принятием на баланс дороги по переулку Свирский, имеющей две полосы для встречного движения и при ширине улицы в 5,5 метров, а это значительно уже проектной величины. Должна была быть обеспечена безопасность для движения: как для пешеходов, так и для водителей,- пишут жители.Каждый день ежедневно на участке проезжает крупногабаритная уборочная техника, это значительно затрудняет проезд. Свирский переулок является узким, поэтому скорость движения просят снизить до 30 км/ч или же 20км/ч.