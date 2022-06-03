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В Ростове жители нескольких улиц останутся без воды 8 июня

В Ростове жители нескольких улиц останутся без воды 8 июня
На нескольких улицах в Ростове-на-Дону в течение дня 8 июня не будет воды, предупредили в АО «Ростовводоканал».

Водоснабжение будет ограничено с 8:00 до 21:00 в границах: от Шолохова до Мурлычева и от Максима Горького до 14-й Линии. Сотрудникам водоканала нужно время, чтобы вынести сеть водопровода из зоны застройки в районе дома № 295 на улице Максима Горького.

Напомним также, что 6 июня без воды останутся ростовчане, которые живут в границах следующих улиц: Красноармейская – Варфоломеева – Чехова – Ворошиловский.
Фото: donday.ru
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