В Ростове жители массово жалуются на отключения отопления

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Ростовчане пожаловались на массовые отключения отопления и света. За сутки 21 декабря от горожан поступило несколько жалоб. Сообщение о перебоях публиковали в соцсетях.По словам ростовчан, в течение дня наблюдаются перебои с теплоснабжением и подачей электроэнергии. В минусовую температуру горожане буквально замерзли в своих домах. Отключения прошли на улице Дранко, проспектах Коммунистическом, 20/1, Стачки, 199/1 и улице Зорге.- В доме нет отопления и горячей воды, а когда появляется, то она еле-еле теплая! До каких пор будет продолжаться это издевательство? - возмутились горожане.По информации АО «Донэнерго», на участках случились технологические отключения. Перебои также наблюдаются на улицах Беляева и Орбитальной. Восстановить электроснабжение должны до 04:00.Напомним, накануне в донском регионе прошел ледяной дождь, образовался гололед. Десятки опор ЛЭП и деревьев упали. Власти решили открыть несколько пунктов обогрева, привлекли 116 бригад в составе 255 человек и 120 единиц спецтехники для устранения коммунальных аварий.