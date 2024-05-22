В Ростове женщина получила 5 лет колонии за попытку откупить сына от армии

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В Ростове-на-Дону пять лет колонии дали женщине за попытку откупить сына от армии. Ее обвинили по статье «Покушение на дачу взятки».Суд установил, что в ноябре 2022 года женщина передала одному из сотрудников военкомата 250 тысяч рублей. За «вознаграждение» ростовчанка попросила освободить сына от срочной службы. Однако посредник деньги решил не передавать, и правда вскрылась.Советский районный суд признал женщину виновной. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что приговор пока не вступил в законную силу.