В Ростове завершились XXVIII Димитриевские образовательные чтения, посвященные патриотизму

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В Ростове завершились XXVIII Димитриевские образовательные чтения. Итоги ежегодного общественно-церковного форума подвели 14 ноября.Димитриевские чтения являются одной из форм коммуникации общества, церкви и органов власти по важнейшим современным проблемам. В этом году ключевой стала тема «Патриотизм и основы духовно-нравственных ценностей: Русский выбор». Этому были посвящены конференции, публичные лекции, мастер-классы, а также заседания секций на базе учреждений культуры, казачества, Ростовской епархии.Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что тема символична в период, когда Россия проходит сложное рубежное испытание, от результата которого зависит будущее следующих поколений.- Это испытание и на государственную, и на территориальную, и на духовно-нравственную цельность. Мне кажется, что дела, радения, идеи именно тогда становятся созидательными, когда в их основе лежат нравственные и ценностные смыслы. Это справедливо для любой деятельности, но прежде всего – для государственного служения, - подчеркнул Александр Ищенко. - Например, в законотворческой работе донского парламента содержание тех или иных законодательных изменений зачастую является откликом на необходимость восстановить справедливость там, где люди ее не до конца чувствуют. Многие законодательные решения рождаются в общении с нашими избирателями, с представителями общественных организаций.Спикер донского парламента отметил постоянный диалог с Донской Митрополией. Александр Ищенко добавил, что многолетнее соработничество Заксобрания и донской Митрополии построено в формате обсуждения важнейших смыслов, которые живут в обществе, с которыми мы сверяем наш внутренний нравственный компас.Итоговое пленарное заседание состоялось в формате работы пяти диалоговых площадок по видеоконференции. В трансляции приняли участие рекордные 2,5 тысячи человек. В их числе заместитель полномочного представителя президента на Юге России Владимир Гурба, первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин, а также депутаты донского парламенты и представительных органов муниципалитетов, представители вузов, средних специальных учебных учреждений и кадетских корпусов. Большая часть участников - студенты.В ходе заседания обсудили и демографическую проблему страны. Замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев предложил решить ее, создав благоприятные условия для жизни молодежи.- Призываю Ростовскую область принять участие во Всероссийском пилотном проекте. Всемирный русский Собор совместно с Минстроем РФ предоставляет земельные участки в предместьях со всеми коммуникациями для постройки комфортных домов для молодых многодетных семей, - добавил Константин Малофеев.Митрополит Донской и Новочеркасский Меркурий выразил благодарность донским парламентариям за активное участие в Димитриевских чтениях.- Русский выбор, о котором мы сегодня говорим в свете патриотизма и духовно-нравственных ценностей заключается в том, чтобы всем сердцем любить свою Родину и своего ближнего, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. И это не просто слова митрополита. Это строчки из Конституции Российской Федерации, - сказал владыка Меркурий.Крупнейший духовно-образовательный форум ежегодно проводят в память о Святителе Димитрии Ростовском, именем которого и названа донская столица. Впервые Димитриевские чтения прошли в 1996 году. Они являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений, которыеКрупнейший духовно-образовательный форум Димитриевские образовательные чтения проводится ежегодно в память о Святителе Димитрии Ростовском, имя которого носит донская столица. Впервые мероприятие прошло в 1996 году. Димитриевские чтения являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений, которые проведут 23-27 января 2024 года. Форум будет посвящен теме православия и отечественной культуры.